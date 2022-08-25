Які системи може отримати Україна

Угода між Кіпром та Ізраїлем дає США змогу переконати Нікосію передати Україні свої системи ППО. Повідомляється, що наразі ППО Кіпру складається із систем 9К330 "Тор" малої дальності, 9К37 "Бук" середньої дальності дії та французьких ракет малої дальності Mistral.

До речі Шольц заявив, що обіцяні надсучасні системи ППО IRIS-T та РЛС Cobra "скоро будуть" в Україні

США вже закликали Кіпр передати Україні значний арсенал озброєння, на що в Нікосії відповіли згодою, якщо зможуть купити еквівалентні системи на заміну.

Америка може наполягти, щоб продаж Кіпру ізраїльської системи був заміною, а не доповненням до старих установок, які, своєю чергою, варто було б передати Україні. Як йдеться у повідомленні, у Вашингтона достатньо важелів впливу на Нікосію, щоб скерувати її на такий шлях.

Кіпр може отримати велику вигоду, якщо віддасть ППО Україні

Кіпр не зможе придбати "Залізний купол" без згоди США, оскільки Америка допомогла Ізраїлю розробити відповідну систему. Відтак, продаж "Залізного купола" третім країнам не може відбутися без схвалення США та Ізраїлю.

Також, як йдеться у матеріалі Forbes, у 1987 році США запровадили ембарго на продаж зброї Кіпру, яку частково скасували у 2020 році. Тоді йшлося про скасування ембарго на нелетальне озброєння.

Якщо Кіпр погодиться передати Україні свої системи ППО, то Вашингтон може дати сигнал, що відкритий до повного знаття ембарго. Автори статті наголошують, що Кіпр може отримати дуже велику вигоду, якщо віддасть ППО Україні.

ППО для України

У четвер, 25 серпня, стало відомо, що до України відправили вантаж військової допомоги з Іспанії. До нього входить повна батарея ППО.

Президент Володимир Зеленський у липні анонсував домовленості щодо постачання Україні ППО. Глава держави зазначив, що Україна має певні домовленості щодо систем ППО, які дозволяють знищувати частину ракет.

Також Україна очікує поставок системи ППО IRIS-T, які мають надійти від Німеччини. Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок прогнозувала, що відповідні ППО Україна може отримати наприкінці літа. Заяву Бербок підтвердив канцлер Олаф Шольц.

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