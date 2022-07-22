Зауважимо, що Німеччина упродовж майже п'яти місяців повномасштабної війни не надто поспішає з наданням зброї. Чого тільки варта заява про постачання по одному танку на місяць, і то з 2023 року.

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Гаразд, повернімось до систем ППО. Про терміни їх надання в інтерв'ю повідомила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

ППО IRIS-T усе ще на стадії виробництва

Слід розуміти, що не всю зброю країни-партнери мають уже і зараз. Наприклад, ці ж системи ППО наразі виготовляють. Тож Україна отримає їх тоді, коли цей процес завершиться. Згідно з прогнозами, мовиться про кінець літа.

Наша проблема, як і у багатьох європейських держав, полягає у тому, що у запасах є не все, що потрібно Україні,

– підкреслила вона.

Глава МЗС наголосила на тому, що IRIS-T – одна з найсучасніших систем протиповітряної оборони. Але у цей момент її все ще виробляють. Очільниця відомства висловила надію, що ці засоби ППО нашій державі зможуть передати вже наприкінці цього літа.

Допомога Україні – не перегони

Анналена Бербок також підкреслила важливий момент. Вона переконана, що питання, пов'язане з військовою підтримкою України, – не змагання. У ньому йдеться не про бажання посісти певну сходинку у загальному рейтингу. Натомість мовиться про об'єднання усіх країн-членів НАТО, а також інших міжнародних партнерів. Усіх тих, хто зацікавлений у перемозі України над росією.

Очільниця МЗС Німеччини нагадала про те, що Україна вже отримала гаубиці. Їх нашій державі надала ФРН спільно з Нідерландами. Водночас зараз працюють над можливістю отримати до цих гаубиць боєприпаси, яких катастрофічно не вистачає. Їхніми пошуками займаються в інших державах, які мають або мали на балансі відповідне озброєння.

Нагадаємо, що напередодні сенатори США звернулись до очільника Пентагону. Вони закликали передати Україні передові винищувачі. Відповідні борти дозволять нашим пілотам ефективніше протистояти ворогові, а також менше ризикувати власними життями.

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