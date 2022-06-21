На передовій також є український екіпаж, який навчився використовувати самохідну гармату-гаубицю. Міністр оборони наголосив, що нову зброю на фронті використовують на всі 100%.

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В українській артилерійській родині з'явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами. Це вже 6-й вид артилерії 155 калібру, який посилює нашу оборону,

– розповів Резніков.

Він додав, що наші воїни вже б'ють окупантів з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. А тепер до цього "клубу найкращих" долучилися й Ph2000.

Резніков подякував міністрам оборони Німеччини та Нідерландів за допомогу Україні. Він зазначив, що тепер українські артилеристи "принесуть тепло" на поле бою.

Шольц запевнив, що Україна першою отримуватиме зброю

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що у Берліна є великий список клієнтів на зброю, які чекають на неї по 2 – 3 роки. Все тому, що військові спершу мають навчитися користуватися зброєю, інакше її не відправлять.

Однак тепер озброєння надаватимуть найперше Україні, яка бореться з російською агресією. Шольц запевнив, що вся техніка, яку вже пообіцяли дати Києву, прийде вчасно.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що навіть, якщо партнери не нададуть нашій державі військову допомогу, українці все одно будуть оборонятися. Наш народ піде на російських солдатів з лопатами, але свою землю та волю окупантам не віддасть.

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Зауважимо, максимально допомогти Україні перемогти російську армію намагаються США. Так, у Пентагоні розглядають можливість відправити нашій державі ще кілька одиниць реактивних систем залпового вогню HIMARS. 4 установки можуть надати вже в рамках наступної допомоги.

Наразі цю ідею ще обговорюють, адже деякі партнери побоюються, що ЗСУ використають ракети для атак об'єктів на території Росії.

До теми дивіться відео про те, що у Німеччині нарешті опублікували перелік зброї для України: