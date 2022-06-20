В українців незламна воля

Таку заяву в ефірі німецького телеканалу ARD озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Якщо ми не отримаємо зброю, добре, тоді ми будемо воювати лопатами. Але ми будемо оборонятися, тому що це війна за наше існування,

– сказав Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що в українців незламна воля до свободи. Водночас зброя дуже важлива, бо вона допоможе врятувати багато життів.

Зброя допоможе врятувати тисячі життів українців

Чим швидше ми отримаємо зброю, чим швидше її надішлють, тим більше нам допоможуть. Якщо зброя буде відправлена пізніше, ми все одно "подякуємо", але тоді багато буде втрачено даремно, багато людей загине, – додав Кулеба.

Зверніть увагу! Україна ще не отримувала американського озброєння за ленд-лізом. У РНБО припускають, що поставки можуть розпочатись у період з липня по вересень. Втім, до кінця червня на озброєння ЗСУ має надійти перша партія HIMARS – американських ракетних систем. Вони можуть бити на відстань понад 70 кілометрів звичайними снарядами, а ракетами навіть до 300 кілометрів.

Україні потрібна зброя, яку обіцяє Захід

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша армія зазнала значних втрат у техніці. Загалом вони сягають майже 50% всього, що мали ЗСУ.

Тож, Україна дійсно потребує військової допомоги та підтримки від західних партнерів, однак виконання домовленостей щодо постачання зброї часом суттєво затягується. Передусім мова про Німеччину.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно пообіцяв, що Німеччина передасть важке озброєння Україні вчасно, щоб вона змогла використати його в битві за Донбас.

Втім, Еммануель Макрон підтвердив, що країни Заходу мають домовленість не надавати Україні певні види зброї. Зокрема, мовиться про штурмові літаки та танки.

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