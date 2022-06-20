У украинцев несокрушимая воля

Такое заявление в эфире немецкого телеканала ARD озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Внимание 210 видов запрещенного оружия по Украине и ликвидация врага на Юге: основное за 117 день войны

Если мы не получим оружие, хорошо мы будем воевать лопатами. Но мы будем обороняться, потому что это война за наше существование,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что у украинцев несгибаемая воля к свободе. В то же время оружие очень важно, потому что оно поможет спасти многие жизни.

Оружие поможет спасти тысячи жизней украинцев

Чем быстрее мы получим оружие, чем быстрее его пришлют, тем больше нам помогут. Если оружие будет отправлено позже, мы все равно "благодарим", но тогда многое будет потеряно впустую, много людей погибнет, - добавил Кулеба.

Обратите внимание! Украина еще не получала американское вооружение по ленд-лизу. В СНБО предполагают, что поставки могут начаться в период с июля по сентябрь. Впрочем, до конца июня на вооружение ВСУ должна поступить первая партия HIMARS – американских ракетных систем. Они могут бить на расстояние более 70 км обычными снарядами, а ракетами даже до 300 километров.

Украине нужно оружие, которое обещает Запад

С начала полномасштабного вторжения России в Украину наша армия понесла значительные потери в технике. В общей сложности они достигают почти 50% всего, что имели ВСУ.

Украина действительно нуждается в военной помощи и поддержке от западных партнеров, однако выполнение договоренностей по поставке оружия временем существенно затягивается. Прежде всего речь идет о Германии.

В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц недавно пообещал, что Германия передаст тяжелое вооружение Украине вовремя, чтобы она смогла использовать его в битве за Донбасс.

Впрочем, Эммануэль Макрон подтвердил, что у стран Запада есть договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия. В частности, речь идет о штурмовых самолетах и танках.

Обратите внимание – Gepard уже на поле боя в ВСУ и уничтожает россиян: смотрите видео