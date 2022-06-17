Германию часто критикуют за темпы поставок и типы оружия, которое она предоставляет Украине. Киев неоднократно просил послать немецкие ударные танки и реактивные самолеты, однако Берлин их не предоставлял.

Интересно Шольц пообещал поставлять Украине оружие до тех пор, пока наше государство будет в нем нуждаться

Шольц заявил, что немецкое оружие поступит в срок

Недавно Германия разрешила предоставить Украине зенитные танки. По словам Шольца, вооружение прибудет вовремя, чтобы изменить ситуацию на Донбассе. Однако для этого нужно изменить приоритет того, кто первым получит немецкое оружие.

Вы знаете, что уже есть длинный список клиентов, ожидающих получения в течение 2 – 3 лет. Сейчас идет работа, чтобы все произошло. Конкретные вещи, которые мы можем поставить сейчас, будут доставлены после обучения. Без обучения вы не сможете использовать это оружие,

– отметил канцлер.

Шольц заверил, что Германия пришлет в Украину противобаллистическую систему, способную спасти Одессу или Киев.

"Также, мы вместе с Великобританией и Соединенными Штатами решили поставить реактивные системы залпового огня", – подытожил канцлер.

Обратите внимание Шольц объяснил задержку с вооружением для Украины

Обещанные Германией РСЗО и ПВО могут приехать аж зимой

Германия не спешит с поставкой РСЗО и ПВО для Украины. Если их привезут, то это может случиться только в ноябре – декабре. В частности, систему Iris-T смогут предоставить в конце осени или начале зимы, ведь ее раньше заказал Египет. Поэтому для того, чтобы можно было обсуждать отправку установок в Украину, сначала нужно отказаться от предварительного заказа.

Также сложная история с бронетехникой. Германия должна была предоставить Греции 50 более современных БМП Marder. Из Афин Украине прислали бы более старые модели БМП-1. Однако их пока не спешат предоставлять, ведь греки хотят получить обещанное Германией. Поэтому это отправление также может затянуться до зимы.