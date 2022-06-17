Німеччину часто критикують за темпи постачання та типи зброї, яку вона надає Україні. Київ неодноразово просив надіслати німецькі ударні танки та реактивні літаки, однак Берлін їх не надавав.

Цікаво Шольц пообіцяв постачати Україні зброю доти, доки наша держава її потребуватиме

Шольц заявив, що німецька зброя надійде вчасно

Нещодавно Німеччина дозволила надати Україні зенітні танки. За словами Шольца, озброєння прибуде вчасно, щоб змінити ситуацію на Донбасі. Проте для цього потрібно змінити пріоритет того, хто першим отримає німецьку зброю.

Ви знаєте, що вже є довгий список клієнтів, які чекають на отримання протягом 2 – 3 років. Зараз триває робота, щоб все сталося. Конкретні речі, які ми можемо поставити зараз, будуть доставлені після навчання. Без навчання ви не зможете використовувати цю зброю,

– зазначив канцлер.

Шольц запевнив, що Німеччина надішле в Україну протибалістичну систему, яка здатна врятувати Одесу чи Київ.

"Також ми разом із Великою Британією та Сполученими Штатами вирішили поставити реактивні системи залпового вогню", – підсумував канцлер.

Зауважте Шольц пояснив затримку з озброєнням для України

Обіцяні Німеччиною РСЗВ і ППО можуть приїхати аж взимку

Німеччина не поспішає з постачанням РСЗВ та ППО для України. Якщо їх таки привезуть, то це може трапитися лише у листопаді – грудні. Зокрема, систему Iris-T зможуть надати наприкінці осені або на початку зими, адже її раніше замовив Єгипет. Тому для того, щоб можна було обговорювати відправлення установок до України, спершу потрібно відмовитися від попереднього замовлення.

Також складною є історія з бронетехнікою. Німеччина повинна були надати Греції 50 сучасніших БМП Marder. Натомість з Афін Україні надіслали б старіші моделі БМП-1. Проте їх поки не поспішають надавати, адже греки хочуть спершу отримати обіцяне Німеччиною. Тож це відправлення також може затягнутися до зими.