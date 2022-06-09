Как пишут СМИ, поставки вооружения могут быть отложены вплоть до ноября – декабря. Известно, что речь идет точно о месяцах задержек.

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Система Iris-T будет готова не раньше ноября

Система Iris-T, предоставление которой анонсировал канцлер Шольц, может быть готова не раньше ноября или даже декабря. Ранее Iris-T была заказана Египтом, который теперь должен отказаться от нее в пользу Украины.

"Заглох" обмен бронетехникой между греками и немцами

Затормозил и обмен бронетехникой между Грецией и Германией. Немцы должны передать грекам 50 БМП Маrder, а Афины, соответственно, доставить в Украину более старые модели БМП-1.

Однако Греция может доставить в Украину свою бронетехнику, которая к тому же размещена на разных островах только тогда, когда получит готовые к использованию немецкие соответствия. По предварительным прогнозам, это может произойти осенью или даже зимой.

Важно! Такие сложные схемы, пишут СМИ, изумили производителя Rheinmetall, который хотел продать Marder напрямую Украине.

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Есть проблемы с РСЗО Mars II

Появились трудности и с передачей реактивной системы залпового огня Mars II. Однако, пишут СМИ, есть проблемы с их функционированием. Также они не могут стрелять американскими и британскими боеприпасами, так что придется менять программное обеспечение.

Обещания Германией оружия: последние новости

Президент Польши Анджей Дуда подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за телефонные разговоры с Владимиром Путиным. Он отметил, что эти переговоры ни к чему не приведут.

Несмотря на заявления канцлера Шольца, СМИ пишут, что Берлин не предоставил украинцам вообще тяжелое вооружение.

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук во время встречи просил Шольца о предоставлении оружия и после этого подчеркнул, что "льдин тронулся".

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заверила , что Берлин рассчитывает на долгосрочную поддержку Украины. Она отвергла обвинения в том, что немцы затягивают с военной помощью.

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