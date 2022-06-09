Дуда провел историческую параллель

Дуда заявил, что поражен всеми разговорами, которые ведутся с Путиным. Особое внимание польский лидер обратил на канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

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Эти переговоры ни к чему не приводят,

– отметил Дуда.

Он добавил, что эти беседы скорее обладают эффектом "своего рода легитимации для того, кто несет ответственность за преступления, совершенные российской армией в Украине".

Дуда отметил, что за командировку российских сил в Украину ответственен Путин, поддерживаемый командующими войсками.

Польский президент провел историческую параллель и заявил, что немецкому диктатору Адольфу Гитлеру никто не звонил по телефону и не думал о том, как поэтому сохранить лицо.

Разве кто-нибудь во время Второй мировой войны говорил подобным образом с Адольфом Гитлером? Кто-нибудь говорил, что этот диктатор должен сохранить лицо? Что необходимо действовать так, чтобы это не было унизительным для Адольфа Гитлера?

– сказал Дуда и отметил, что не знает подобных политиков.

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