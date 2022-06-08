Одним из тех, с кем часто общается Владимир Путин, оказался немецкий канцлер Олаф Шольц. Последнему пришлось оправдываться за свои телефонные звонки кремлевскому вождю во время визита в Литву.

В Берлине опасаются использования Украиной немецких танков для вторжения в Россию, – СМИ

Олаф Шольц убеждает, что его звонки преследуют цель снова и снова дать понять Путину, что стратегия нападения на Украину не сработает. А также то, что Россия не сможет аннексировать украинскую территорию. Немецкий канцлер заявил, что важно донести до Путина, что ни Украина, ни ее западные союзники не согласятся на "продиктованный мир".

Шольц также заявил о том, что Россия не должна выиграть войну. Это уже привычное для него клише, когда говорит о войне, которую Россия начала против Украины. Немецкий канцлер традиционно избегает использования фразы о том, что "Украина победит в этой войне", из-за чего уже неоднократно подвергался критике. Так случилось и на этот раз, когда после встречи с главами правительств Литвы, Латвии и Эстонии в Вильнюсе, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подчеркнул, что "Наша цель ясна: Россия должна проиграть эту войну, а Украина – выиграть".

"Нелепые" звонки и пустые разговоры о унижении России

Европейские политики уже неоднократно подвергались критике по телефонным звонкам Владимиру Путину. Несмотря на часовые разговоры, они никак не повлияли на российского диктатора. Война продолжается, Россия продолжает осуществлять геноцид украинского народа, и также угрожает всему миру.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала такие телефонные звонки "бессмысленными".

Кроме Шольца, пообщаться по телефону с Путиным любит и президент Франции Эммануэль Макрон. 28 мая Олаф Шольц и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Она длилась 80 минут. Макрон и Шольц требовали остановки блокады украинских морей, чтобы наша страна могла поставлять зерно и остановить продовольственный кризис. За свыше недели, которая прошла с этого времени, ситуация не изменилась.

Макрона довольно часто критикуют за звонки Путину. Но еще больше ему досталось после того, как он заявил, что Россию "не следует унижать" в этой войне . Там опасаются поражения россиян в войне против Украины. Ведь из-за унижения Россия может пойти на изоляцию, из которой ей трудно будет выбраться.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на такое заявление Макрона заявил , что "призывы избежать унижения России могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая бы к этому призвала. Потому что это Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на ее место".

Подобного мнения придерживаются и в странах Балтии, неоднократно слышавших угрозы со стороны России. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что это "Россия унизила себя в этой войне". А Кришьянис Кариньш добавил, что Россию следует унижать "как в военном, так и в экономическом плане".