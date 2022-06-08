Одним з тих, з ким доволі часто спілкується Володимир Путін, виявився німецький канцлер Олаф Шольц. Останньому довелося виправдовуватися за свої телефонні дзвінки до кремлівського вождя під час візиту до Литви.

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Олаф Шольц переконує, що його дзвінки мають на меті знову і знову дати зрозуміти Путіну, що стратегія нападу на Україну не спрацює. А також те, що Росія не зможе анексувати українську територію. Німецький канцлер заявив, що важливо донести до Путіна, що ні Україна, ні її західні союзники не погодяться на "продиктований мир".

Шольц також заявив і про те, що Росія не повинна виграти війну. Це вже звичне для нього кліше, коли він говорить про війну, яку Росія розпочала проти України. Німецький канцлер традиційно уникає використовувати фразу про те, що "Україна переможе у цій війні", через що вже неодноразово піддавався критиці. Так сталося і цього разу, коли після зустрічі з главами урядів Литви, Латвії та Естонії у Вільнюсі, прем’єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш наголосив, що "Наша мета зрозуміла: Росія має програти цю війну, а Україна – виграти".

"Безглузді" дзвінки та порожні розмови про приниження Росії

Європейські політики вже неодноразово піддавалися критиці через телефонні дзвінки до Володимира Путіна. Попри годинні розмови, вони жодним чином не вплинули на російського диктатора. Війна триває і далі, Росія продовжує здійснювати геноцид українського народу, і також погрожує всьому світу.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас назвала такі телефонні дзвінки "безглуздими".

Окрім Шольца, поспілкуватися телефоном з Путіним полюбляє і президент Франції Еммануель Макрон. 28 травня Олаф Шольц та Еммануель Макрон провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона тривала 80 хвилин. Макрон і Шольц вимагали зупинення блокади українських морів, щоб наша країна могла постачати зерно і зупинити продовольчу кризу. За понад тиждень, що минув з цього часу, ситуація не змінилася.

Макрона доволі часто критикують за дзвінки до Путіна. Але ще більше йому дісталося після того, як він заявив, що Росію "не слід принижувати" у цій війні. Там побоюються поразки росіян у війні проти України. Адже через приниження Росія може вдатися до ізоляції, з якої їй важко буде вибратися.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на таку заяву Макрона заявив, що "заклики уникнути приниження Росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка б до цього закликала. Бо це Росія принижує себе. Нам усім краще зосередитися на тому, як поставити Росію на її місце".

Схожої думки дотримуються і в країнах Балтії, які неодноразово чули погрози зі сторони Росії. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що це "Росія принизила себе в цій війні". А Кріш'яніс Каріньш додав, що Росію слід принижувати "як у військовому, так і в економічному плані".

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