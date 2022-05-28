Про це повідомляє пресслужба Кремля та росЗМІ, передає 24 канал.
До теми Путін не хоче мирних перемовин, він готовий продовжувати війну на Донбасі, – Пентагон
Путін під час розмови заявив, що російська сторона готова відновити переговори з українською. Цікаво, що у Кремлі запевняють, що процес перемовин призупинили з ініціативи української делегації.
Пресслужба Кремля повідомила про хід розмови Путіна з Шольцом та Макроном:
- Путін сказав європейським лідерам, що бачить небезпеку у тому,що Україну "закачують" західною зброєю. За даними Кремля, це "дестабілізує ситуацію і загострює гуманітарну кризу".
- Глава країни-териристки заявив, що труднощі з постачанням продовольства – це наслідок помилкової політики Заходу та антиросійських санкцій. Через це він вимагає зняти обмеження з Росії.
- Також Путін зазначив, що Росія готова шукати способи безперешкодного експорту зерна, включаючи вивіз із чорноморських портів, повідомили у Кремлі.
- Глава Кремля розповів, як організовано "роботу з налагодження мирного життя" на Донбасі.