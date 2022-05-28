Про це повідомляє пресслужба Кремля та росЗМІ, передає 24 канал.

До теми Путін не хоче мирних перемовин, він готовий продовжувати війну на Донбасі, – Пентагон

Путін під час розмови заявив, що російська сторона готова відновити переговори з українською. Цікаво, що у Кремлі запевняють, що процес перемовин призупинили з ініціативи української делегації.

Пресслужба Кремля повідомила про хід розмови Путіна з Шольцом та Макроном: