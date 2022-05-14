Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів у інтерв’ю німецькому виданню T-online після розмови з Володимиром Путіним.

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Канцлер наголосив, що не побачив змін у ставленні Путіна до війни.

"Проте ясно одне – Росія не досягла жодної з цілей війни, поставлених на її початку", – впевнений Шольц.

За його словами, не досягнуті такі цілі:

"Україна не завойована, але з великим умінням, мужністю та самопожертвою обороняється".

"НАТО не вийшло, а фактично збільшило свої сили на східному фланзі. А коли Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО, Альянс стане ще міцнішим".

"Самі російські військові зазнали значних втрат, набагато більше, ніж за десятиліття війни Радянського Союзу в Афганістані".

Путін має поступово зрозуміти, що єдиний вихід з цієї ситуації – це домовитися з Україною. Адже можливість Росії отримувати прибуток від світу заблокована доти, доки не настане мир,

– заявив Шольц.

Про що Шольц говорив з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 13 травня зідзвонився з Путіним. Він розповів, які меседжі намагався донести російському диктатору у контексті війни Росії проти України.

Шольц коротко відзвітував, що основними пунктами з його боку були:

В Україні потрібно якомога швидше припинити вогонь.

Ствердження, що в Україні при владі – нацисти, є неправильним.

Росія несе відповідальність за глобальну продовольчу кризу.

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