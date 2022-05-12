Зеленський наголосив, що Україна цінує високий рівень діалогу з Німеччиною. А також – її підтримку у боротьбі українського народу проти російських загарбників.

Зауважте Вперше в історії України є можливість зафіксувати наші гарантії безпеки, – Зеленський

Провів чергові перемовини з канцлером Шольцом. Говорили про оборонну допомогу, взаємодію в енергетичній сфері, посилення санкційного тиску на російського агресора,

– повідомив український лідер.

У вечірньому зверненні до українців Зеленський наголосив, що Україна крок за кроком робить усе, аби Росії було найбільш боляче від власної агресії.

"Україна вистоїть"

Шольц 8 травня звернувся до німецького народу з нагоди 77-річчя після завершення Другої світової війни. Канцлер наголосив, що у Європі знову триває війна, яку розв'язала Росія. У Другій світовій війні перемогли союзники, тому Україну необхідно підтримувати.

Канцлер заявив: він переконаний, що Україна – вистоїть, а Росія – програє. Шольц запевнив, що ані українці, ані німці не приймуть умов "миру", який продиктує Росія.

Заява Зеленського

Зеленський 11 травня повідомив українцям низку позитивних новин. Мовиться про оборонну сферу. Український лідер розповів, що Палата представників Конгресу США вже проголосувала за новий пакет підтримки для України. Коли це зробить також Сенат США, документ передадуть на підпис Джо Байдену.

Цей пакет підтримки – майже на 40 мільярдів доларів. Зеленський наголосив, що мовиться про зброю, боєприпаси, обладнання. Окрім того, Україна отримає підтримку розслідувань воєнних злочинів Росії, підтримку дипломатичної роботи.

Також Зеленський наголосив, що ленд-ліз для України – історичне рішення.

"Говорячи просто, ленд-ліз – це схема передачі нам усього, що необхідно для оборони. Хоча формально це ніби позика, але, по суті, вона настільки вигідна, що називати її позикою некоректно", – наголосив президент.

Тепер Україна отримає доступ до потрібної сучасної зброї, боєприпасів, обладнання тощо. Також ленд-ліз прискорить процес постачання.

Важливо – вечірнє звернення Зеленського за 11 травня: дивіться відео