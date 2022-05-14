Об этом канцлер Германии Олаф Шольц рассказал в интервью немецкому изданию T-online после разговора с Владимиром Путиным.
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Канцлер подчеркнул, что не увидел изменений в отношении Путина к войне.
"Однако ясно одно – Россия не достигла ни одной из целей войны, поставленных в ее начале", – уверен Шольц.
По его словам, не достигнуты следующие цели:
- "Украина не завоевана, но с большим умением, мужеством и самопожертвованием обороняется".
- "НАТО не получилось, а фактически увеличило свои силы на восточном фланге. А когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, Альянс станет еще крепче".
- "Сами российские военные понесли значительные потери, гораздо больше, чем за десятилетие войны Советского Союза в Афганистане".
Путин должен постепенно понять, что единственный выход из этой ситуации – договориться с Украиной. Ведь возможность России получать прибыль от мира заблокирована до тех пор, пока не наступит мир,
– заявил Шольц.
О чем Шольц говорил с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц 13 мая созвонился с Путиным. Он рассказал, какие месседжи пытался донести до российского диктатора в контексте войны России против Украины.
Шольц коротко отчитался, что основными пунктами с его стороны были:
- В Украине нужно поскорее прекратить огонь.
- Утверждение, что в Украине у власти – нацисты, неправильно.
- Россия несет ответственность за глобальный продовольственный кризис.
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- Шольц подчеркнул, что Владимир Путин не оставил им другого выбора, поэтому Германия и дальше будет помогать Украине в борьбе с Россией.
- А ранее Олаф Шольц подчеркнул, что через 77 лет после завершения Второй мировой Россия развязала войну, в которой не станет победителем. Политик заверил, что условий "мира", навязанного Москвой, никто не примет.
- Канцлер Германии также заявлял, что с России не будут снимать санкции, пока Кремль не достигнет мирного соглашения с Украиной. В то же время "навязывание условий" со стороны Москвы уже не сработает.
- Кроме того, Германия ускоряет процесс отказа от российской нефти. Она хочет избавиться от зависимости от российского энергоресурса до конца лета. Страна уже отказалась платить за российский газ рублями.
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