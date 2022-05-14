Об этом канцлер Германии Олаф Шольц рассказал в интервью немецкому изданию T-online после разговора с Владимиром Путиным.

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Канцлер подчеркнул, что не увидел изменений в отношении Путина к войне.

"Однако ясно одно – Россия не достигла ни одной из целей войны, поставленных в ее начале", – уверен Шольц.

По его словам, не достигнуты следующие цели:

"Украина не завоевана, но с большим умением, мужеством и самопожертвованием обороняется".

"НАТО не получилось, а фактически увеличило свои силы на восточном фланге. А когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, Альянс станет еще крепче".

"Сами российские военные понесли значительные потери, гораздо больше, чем за десятилетие войны Советского Союза в Афганистане".

Путин должен постепенно понять, что единственный выход из этой ситуации – договориться с Украиной. Ведь возможность России получать прибыль от мира заблокирована до тех пор, пока не наступит мир,

– заявил Шольц.

О чем Шольц говорил с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц 13 мая созвонился с Путиным. Он рассказал, какие месседжи пытался донести до российского диктатора в контексте войны России против Украины.

Шольц коротко отчитался, что основными пунктами с его стороны были:

В Украине нужно поскорее прекратить огонь.

Утверждение, что в Украине у власти – нацисты, неправильно.

Россия несет ответственность за глобальный продовольственный кризис.

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