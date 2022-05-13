Глава немецкого правительства сообщил, что в целом с его стороны прозвучали 3 основных тезиса. При этом Шольц подчеркнул, что разговор длился долго.

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Что Шольц пытался донести Путину

О своем телефонном разговоре с Путиным канцлер Германии Олаф Шольц кратко отчитался на своей официальной странице в твиттере. Он отметил, что основными пунктами с его стороны были:

В Украине нужно поскорее прекратить огонь. Утверждение, что в Украине у власти нацисты, неверное. Россия несет ответственность за глобальный продовольственный кризис.

Украина – Германия: последние новости

Владимир Зеленский 10 мая встретился с министрами иностранных дел Германии (Анналеной Бербок) и Нидерландов (Вопке Гукстрой). Президент Украины выразил надежду, что именно совместными усилиями вместе с европейскими партнерами нашему государству удастся победить, защитить своих граждан и украинские территории. Речь не только о военной или политической, но и экономической поддержке Украины со стороны стран ЕС.

Впоследствии Анналена Бербок заявила, что мир должен полностью отказаться от российских энергоносителей и такой отказ должен быть окончательным. По словам главы немецкого МИД, Евросоюзу необходимо четко понять, что никакого понимания с Россией быть не может.

Кроме того, Бербок посетила деоккупированные Бучу и Ирпень. Там она встретилась с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой и заверила, что Германия поможет нашему государству расследовать военные преступления россиян и разминировать территории. Вместе с тем Бербок подчеркнула, что Германия будет поставлять Украине современное оружие и будет учить украинских солдат им пользоваться.

При этом министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что полного эмбарго на российский газ его страна пока не может себе позволить. Впрочем, чиновник заверил, что они сделают все необходимое в течение нескольких следующих месяцев, чтобы это стало возможным.

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