Мир уже никогда не должен возвращаться к зависимости от российской нефти. Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила на брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает 24 канал.

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Подробности от Бербок

Мы ясно поняли, что экономическая зависимость не может принести безопасность, если для агрессора судьба своего народа абсолютно безразлична. Нам нужно свести зависимость от российских энергоносителей к нулю и навсегда.

– подчеркнула министерша.

Она отметила, что никто не может поменять географию Европы, однако ЕС должен знать, что никакого взаимопонимания с Россией быть не может.

"Нельзя отступить ни на один шаг от санкций. После 24 февраля мы несомненно будем стоять на стороне Украины и свободного Киева", – заверила Бербок.

Что известно о визите немецкого министра в Украину

10 мая в Украину с рабочим визитом прибыли главы МИД Германии и Нидерландов. Бербок и ее коллега Вопке Гукстра посетили Бучу и Ирпень, где русские военные убивали мирных украинцев. Немецкий чиновник подчеркнула, что Буча стала страшным символом этой войны. Политик пообещала всячески способствовать расследованию, чтобы привлечь виновных к ответственности.

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Кстати, впервые с начала войны в Украину прибыла представительница немецкого правительства. В Киеве Бербок встретилась с генпрокурором Ириной Венедиктовой, Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

Глава государства поблагодарил партнеров за то, что они стоят рядом в столь тяжелое время и поддерживают украинский народ. Он надеется, что совместными усилиями удастся победить Россию и вернуть наши территории.

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