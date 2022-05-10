Об этом 10 мая рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что если Европа найдет другого поставщика, то Россия не восстановится и это даже если не считать, кто станет победителем в войне.

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"Для мира Россия – непрогнозируемая страна, с которой нельзя иметь долгосрочные проекты", – заявил Подоляк.

Какова будет возможность возвращения

По словам советника, недавно Кремль хвастался, что запускает "Северный поток – 2". Однако сейчас от этого ничего не осталось.

Через 10 лет единственной возможностью для российской нефти возвратиться на европейский рынок будет, если ее продаст Татарстанская народная республика. Все-таки точно еще идет по плану? Ибо какой-то "сложный прикол",

– написал Подоляк.

Когда России станет хуже

Инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что глава центрального банка России Эльвира Набиуллина еще до нефтяного эмбарго сказала о существовании российской экономики на запасах. Речь идет о том, что экономика станет изолированной, а первые серьезные последствия оккупанты ощутят летом. Фурса считает, что осенью и летом им будет еще хуже.

По словам Фурсы, экономический кризис для России является неотвратимым процессом, хотя внешне может и казаться, что все происходит очень медленно. Он отметил, что заработок России от нефти и газа составляет более 200 миллиардов долларов ежегодно.

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