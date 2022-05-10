Про це 10 травня розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що коли Європа знайде іншого постачальника, то Росія не відновиться й це навіть якщо не брати до уваги, хто стане переможцем у війні.

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"Для світу Росія – непрогнозована країна, з якою не можна мати довгострокові проєкти", – заявив Подоляк.

Якою буде можливість повернення

За словами радника, нещодавно Кремль вихвалявся, що запускає "Північний потік – 2". Проте зараз від цього не залишилось нічого.

Через 10 років єдиною можливістю для російської нафти повернутися на європейський ринок буде, якщо її продаватиме Татарстанська народна республіка. Все ж точно ще йде за планом? Бо якийсь "складний прикол",

– написав Подоляк.

Коли Росії стане гірше

Інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив, що голова центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна ще до нафтового ембарго сказала про існування російської економіки на запасах. Мовиться про те, що економіка стане ізольованою, а перші серйозні наслідки окупанти відчують влітку. Фурса вважає, що восени та влітку їм буде ще гірше.

За словами Фурси, економічна криза для Росії є невідворотним процесом, хоч зовні може й здаватися, що все відбувається дуже повільно. Він зазначив, що заробіток Росії від нафти та газу становить більше, ніж 200 мільярдів доларів щороку.

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