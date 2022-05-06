Про це для 24 каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він зазначив, що під трансформацією мають на увазі крах економіки.

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"Вона структурно трансформуватиметься в ізольовану економіку, тому боляче почнеться десь влітку. Але якщо спостерігати зовні, то економічна криза – це дуже повільний процес, але невідворотній. Влітку почнеться глибока економічна криза", – вважає Фурса.

Ще більше тиску на економіку окупантів

За словами інвестиційного банкіра, росіяни восени й взимку відчуватимуть кризу ще більше. Він сказав, що всі прогнози Набіулліної були без нафтового ембарго, а зараз світ додасть ще більше тиску на російську економіку.

"Навіть шестимісячне ембарго на нафту діятиме відразу, бо бізнес відразу почне шукати альтернативні джерела для поповнення нафтових запасів. Проте військовій машині на це байдуже. Це повпливає на економіку, а вже через неї на військову машину", – пояснив Фурса.

Долари досі заходять

Банкір відзначив, що доходи Росії від нафти та газу – це більше ніж 200 мільярдів доларів щороку. Саме це зараз дозволяє тримати фасад стабільності завдяки доларам, які все ще заходять.

Коли вони перестануть надходити в російську економіку, то в бюджету не буде коштів утримувати навіть умовну стабільність, у яку вони зараз граються,

– наголосив Фурса.

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