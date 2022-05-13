Такую позицию премьер-министр Грузии высказал в ходе общения с журналистами. Иракли Гарибашвили подчеркнул, что правительство будет делать все во избежание военного конфликта с Россией.

Напомним Грузия может решиться восстановить свою территориальную целостность, – Фейгин.

Гарибашвили обещает Грузии мир

Премьер-министр Грузии обещает своим гражданам, что войны с Россией не будет. Мол, в 2008 году страна пережила "тысячу бед", а последствия тех событий Гарибашвили назвал разрушительными.

Тех, кто призывает к возвращению оккупированных Россией территорий Грузии Гарибашвили называет внутренними врагами.

Никакого "второго фронта" и войны в Грузии не будет, напротив, будет развитие, строительство и мир. Мы не допустим безответственных призывов к развитию войны со стороны наших внутренних врагов,

– заявил Гарибашвили.

Обратите внимание! Во время августовской войны в 2008 году Россия оккупировала около 20% территории Грузии и провозгласила создание двух квазиобразований – Абхазии и Южной Осетии.

Позиция Грузии в войне России против Украины: главное

С первых дней полномасштабного российского вторжения грузинское правительство ведет себя довольно неоднозначно в вопросах, касающихся войны в Украине. Например, тот же премьер-министр Иракли Гарибашвили заявлял, что Грузия не будет вводить против России санкции.

Однако народ Грузии поддерживает Украину и выходит на митинги. Один из таких был за отставку Гарибашвили из-за его позиции. Также немало грузинских добровольцев сейчас в рядах ВСУ воюют за Украину.

Президент страны Саломе Зурабишвили занимает проукраинскую позицию, однако правящая партия парламента заблокировала ее выступление перед депутатами, поскольку оно касалось войны. Кроме того, Зурабишвили заявила о готовности ввести санкции против России, однако Гарибашвили опять же настоял на том, что Тбилиси вводить ограничения против Москвы не будет.

В апреле делегация грузинского парламента во главе с Шалвой Папуашвили посетили Украину и побывали в Буче и Ирпене, где российские оккупанты совершали жестокие военные преступления.

Интересно – Россия угрожает Грузии: смотрите видео