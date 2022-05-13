Таку позицію прем'єр-міністр Грузії висловив під час спілкування з журналістами. Іраклі Гарібашвілі наголосив, що уряд робитиме все для уникнення військового конфлікту з Росією.

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Гарібашвілі обіцяє Грузії мир

Прем'єр-міністр Грузії обіцяє своїм громадянам, що війни з Росією не буде. Мовляв, у 2008 країна пережила "тисячу бід", а наслідки тих подій Гарібашвілі назвав руйнівними.

Тих, хто закликає до повернення окупованих Росією територій Грузії Гарібашвілі називає внутрішніми ворогами.

Ніякого "другого фронту" та війни в Грузії не буде, навпаки, буде розвиток, будівництво та мир. Ми не допустимо безвідповідальних закликів до розв'язання війни з боку наших внутрішніх ворогів,

– заявив Гарібашвілі.

Зверніть увагу! Під час серпневої війни у 2008 році Росія окупувала близько 20% території Грузії та проголосила створення двох квазіутворень – Абхазії та Південної Осетії.

Позиція Грузії у війні Росії проти України: головне

З перших днів повномасштабного російського вторгнення грузинський уряд поводить себе доволі неоднозначно у питаннях, які стосуються війни в Україні. Наприклад, той же прем'єр-міністр Іраклі Гарібашвілі заявляв, що Грузія не вводитиме проти Росії санкції.

Однак народ Грузії підтримує Україну та виходить на мітинги. Один із таких був за відставку Гарібашвілі через його позицію. Також чимало грузинських добровольців зараз у лавах ЗСУ воюють за Україну.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі займає проукраїнську позицію, однак правляча партія парламенту заблокувала її виступ перед депутатами, оскільки він стосувався війни. Крім того, Зурабішвілі заявила про готовність ввести санкції проти Росії, однак Гарібашвілі знову ж таки наполіг на тому, що Тбілісі вводити обмеження проти Москви не буде.

У квітні делегація грузинського парламенту на чолі з Шалвою Папуашвілі відвідали Україну та побували в Бучі та Ірпені, де російські окупанти вчиняли жорстокі воєнні злочини.

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