Через це у Тбілісі проходить великий опозиційний мітинг. Головна вимога протестувальників – відставка Іраклія Гарібашвілі.

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Які 3 умови поставила опозиція у Грузії

Грузинська опозиція поставила 3 умови для уряду держави. Власне, одна з них і є відставка прем'єра, який не підтримав санкції Заходу проти країни-агресорки.

По-перше, має піти Іраклій Гарібашвілі,

– наголосили вони.

Також другою вимогою є перехід до конкретних та дієвих кроків, щоб допомогти Україні. Третя ж вимога, щоб Грузія подала заявку на членство в Євросоюзі одразу після відходу минулої влади.

Про це на мітингу заявила лідерка партії "Дроа" Елене Хоштарія. Вона розповіла, що вимоги узгоджені всіма громадськими групами та партіями, які спільно добиватимуться виконання.