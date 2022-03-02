Поэтому в Тбилиси проходит большой оппозиционный митинг. Главное требование протестующих – отставка Ираклия Гарибашвили.

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Какие 3 условия поставила оппозиция в Грузии

Грузинская оппозиция поставила 3 условия для правительства государства. Собственно, одна из них и есть отставка премьера, не поддержавшего санкции Запада против страны-агрессора.

Во-первых, должен пойти Ираклий Гарибашвили,

– подчеркнули они.

Также вторым требованием является переход к конкретным и действенным шагам, чтобы помочь Украине. Третье же требование, чтобы Грузия подала заявку на членство в Евросоюзе, сразу после ухода прошлой власти.

Об этом на митинге заявила лидер партии "Дроа" Елене Хоштария. Она рассказала, что требования согласованы всеми общественными группами и партиями, которые будут совместно добиваться выполнения.

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