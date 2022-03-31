Про деталі розмови канцлера та глави держави-агресорки розповіли російські ЗМі, інформує 24 канал. Шольцу процедура з оплатою у рублях за блакитне паливо здалась неприйнятною.

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Наразі Німеччині взагалі не зрозуміла процедура

Наразі у Німеччині взагалі не розуміють, як і чому має відбуватись оплата в рублях. Саме тому Берлін запросив письмове роз'яснення.

Канцлер наголосив що, як і раніше, чинною залишається домовленість країн платити за поставки енергоносіїв тільки в євро або доларах. Лише це передбачено контрактами.

У Путіна свою примху щодо газу пояснюють "порушенням міжнародного права"

У Путіна свою забаганку щодо оплати в рублях пояснюють начебто "порушенням норм міжнародного права, через які заморожені активи Центробанку". У Кремлі запевняють, що умови для країн-імпортерів через це, мовляв, не погіршаться.