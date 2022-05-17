Зеленський зазначив, що розмова була тривалою й насиченою. Український президент розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з "Азовсталі" та подальше бачення переговорів.
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Говорили про санкції та зброю
- Також, за словами Зеленського, обговорили оборонну підтримку від Франції, підготовку 6 пакету санкцій, можливі шляхи експорту української аграрної продукції.
- Не оминули увагою й заявку України на отримання статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.
- Крім того, Зеленський порушив питання про постачання пального до України.
Що каже Макрон
Політик зазначив, що підтвердив Зеленському готовність Франції реагувати на потреби України. Зокрема в оборонній техніці, гуманітарній допомозі, економічній та фінансовій підтримці, паливі та підтримці роботи правосуддя.
Ми обговорили з Президентом Зеленським гарантії безпеки, які Франція могла б надати Україні в рамках міжнародної угоди щодо забезпечення пошани суверенітету та територіальної цілісності країни,
– зазначив Макрон.
Він додав, що поважає мужність українського народу. Також нагадав, що з Франції до України вже відправили 800 тонн гуманітарної допомоги. За словами Макрона, постачання озброєння та гуманітарного обладнання з Франції найближчими днями активізується.
Зеленський відреагував на заяви Макрона про вступ до ЄС
Український президент запевнив, що у нього чудові стосунки із французьким лідером. Однак Зеленський не вважає правильною заяву Макрона про те, що Україна заслуговує стати кандидатом на вступ до ЄС, а от повноправного членства, мовляв, треба ще зачекати. "Заслуговує" - неправильне слово.
Глава держави наголосив, що не можна тримати наше суспільство на постійній відстані – то брати, то не брати до ЄС. Він порівняв, що це як роками обіцяти одружитися, але не діяти.
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