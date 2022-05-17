Зеленський зазначив, що розмова була тривалою й насиченою. Український президент розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з "Азовсталі" та подальше бачення переговорів.

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Говорили про санкції та зброю

Також, за словами Зеленського, обговорили оборонну підтримку від Франції, підготовку 6 пакету санкцій, можливі шляхи експорту української аграрної продукції.

Не оминули увагою й заявку України на отримання статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Крім того, Зеленський порушив питання про постачання пального до України.

Що каже Макрон

Політик зазначив, що підтвердив Зеленському готовність Франції реагувати на потреби України. Зокрема в оборонній техніці, гуманітарній допомозі, економічній та фінансовій підтримці, паливі та підтримці роботи правосуддя.

Ми обговорили з Президентом Зеленським гарантії безпеки, які Франція могла б надати Україні в рамках міжнародної угоди щодо забезпечення пошани суверенітету та територіальної цілісності країни,

– зазначив Макрон.

Він додав, що поважає мужність українського народу. Також нагадав, що з Франції до України вже відправили 800 тонн гуманітарної допомоги. За словами Макрона, постачання озброєння та гуманітарного обладнання з Франції найближчими днями активізується.

Зеленський відреагував на заяви Макрона про вступ до ЄС

Український президент запевнив, що у нього чудові стосунки із французьким лідером. Однак Зеленський не вважає правильною заяву Макрона про те, що Україна заслуговує стати кандидатом на вступ до ЄС, а от повноправного членства, мовляв, треба ще зачекати. "Заслуговує" - неправильне слово.

Глава держави наголосив, що не можна тримати наше суспільство на постійній відстані – то брати, то не брати до ЄС. Він порівняв, що це як роками обіцяти одружитися, але не діяти.

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