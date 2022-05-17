Зеленский отметил, что разговор был длительным и насыщенным. Украинский президент рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных из "Азовстали" и дальнейшем видении переговоров.

Мы не должны искать выход для России, Макрон зря это делает, – Зеленский

Говорили о санкциях и оружии

Также, по словам Зеленского, обсудили оборонную поддержку от Франции, подготовку 6 пакета санкций, возможные пути экспорта украинской аграрной продукции.

Не обошли вниманием и заявку Украины на получение статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Кроме того, Зеленский поднял вопрос о поставках горючего в Украину.

Что говорит Макрон

Политик отметил, что подтвердил Зеленскому готовность Франции реагировать на нужды Украины. В частности, в оборонной технике, гуманитарной помощи, экономической и финансовой поддержке, топливе и поддержке работы правосудия.

Мы обсудили с Президентом Зеленским гарантии безопасности, которые Франция могла бы предоставить Украине в рамках международного соглашения по обеспечению уважения суверенитета и территориальной целостности страны.

– отметил Макрон.

Он добавил, что уважает мужество украинского народа. Также напомнил, что из Франции в Украину уже отправили 800 тонн гуманитарной помощи. По словам Макрона, поставки вооружения и гуманитарного оборудования из Франции в ближайшие дни активизируются.

Зеленский отреагировал на заявления Макрона о вступлении в ЕС

Украинский президент заверил, что у него отличные отношения с французским лидером. Однако Зеленский не считает правильным заявление Макрона о том, что Украина заслуживает стать кандидатом на вступление в ЕС, а вот полноправного членства-де надо еще подождать. "Заслуживает" – неправильное слово.

Глава государства подчеркнул, что нельзя держать наше общество на постоянном расстоянии – то брать, то не брать в ЕС. Он сравнил, что это как годами обещать жениться, но бездействовать.

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