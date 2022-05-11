Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі студентами французьких університетів. Він розповів молоді Франції про війну в Україні, звірства росіян та майбутнє нашої держави.

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Вступ України в ЄС

Як запевнив Володимир Зеленський, у нього чудові стосунки із французьким лідером Еммануелем Макроном. Але разом з тим він не вважає правильною його заяву про те, що Україна заслуговує стати кандидатом на вступ до ЄС, а от повноправного членства, мовляв, треба ще зачекати.

"Заслуговує" – неправильне слово, Україна давно вже все заслужила. Це має бути двостороннє бажання – ми хочемо до ЄС, а країни ЄС мають хотіти бачити нас у своїй сім'ї", – наголосив глава держави.

Також президент підкреслив, що Україна лише зміцнює інші держави, армія та громадяни це яскраво демонструють.

Але не можна тримати наше суспільство на постійній відстані, то брати, то не брати до ЄС. Це як роками обіцяти одружитися, але все залишається лише обіцянками,

– сказав Зеленський.

Також президент наголосив, що якщо одна зі сторін не впевнена в іншій, то неможливо покладатися на підтримку у критичних ситуаціях. Тому Україна вимагає рівноправ'я та такої ж поваги, як до інших членів ЄС та наголошує на своєму членстві у Європейському Союзі.

Європа проти Росії: останні новини

ЄС усіляко намагається схилити Угорщину до прийняття ембарго на російську нафту. Європа готова надати Угорщині компенсацію, яка б допомогла їх втримати економіку.

Є ймовірність, що навіть 6 пакет санкцій не стане нищівним ударом для російської економіки. В такому разі Україні доведеться робити все, щоб Європа почала працювати над новими санкціями.

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