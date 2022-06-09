Дуда провів історичну паралель

Дуда заявив, що вражений усіма розмовами, які ведуться з Путіним. Особливу увагу польський лідер звернув на канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона.

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Ці переговори ні до чого не призводять,

– зазначив Дуда.

Він додав, що ці бесіди швидше мають ефект "свого роду легітимації для того, хто несе відповідальність за злочини, скоєні російською армією в Україні".

Дуда зазначив, що за відряджання російських сил в Україну відповідальний Путін, якого підтримують командувачі військами.

Польський президент провів історичну паралель та заявив, що німецькому диктатору Адольфу Гітлеру ніхто не телефонував та не думав про те, як тому зберегти обличчя.

Хіба хто-небудь під час Другої світової війни говорив подібним чином з Адольфом Гітлером? Хто-небудь говорив, що той диктатор має зберегти обличчя? Що необхідно діяти так, щоб це не було принизливим для Адольфа Гітлера?,

– сказав Дуда й зазначив, що не знає подібних політиків.

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