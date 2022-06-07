Президент не розуміє про яке приниження Росії говорить Макрон

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Financial Times сказав, що не розуміє, про яке приниження Росії йдеться. Адже тим часом, поки хтось турбується про обличчя Росії та її майбутнє, вона вже більше ніж 8 років вбиває українців.

Детальніше Макрон закликав "не принижувати" Росію, щоб після війни вона вибралась з ізоляції

Своєю чергою, Макрон, за словами українського президента, глибоко розуміється у процесі. Він є одним з лідерів Нормандської четвірки, прекрасно ознайомлений з деталями Мінського документа та усіх домовленостей з Росією у рамках нормандських зустрічей.

Разом з тим, Еммануель Макрон, звичайно, знає і про невиконання Росією цих домовленостей, зокрема про зриви впроваджених режимів припинення вогню на Сході України та зриви обміну полоненими. Тож Володимир Зеленський ставить цілком логічне питання – про яке саме приниження Росії говорить французький лідер, знаючи усе це?

Ба більше, на думку Зеленського, не варто говорити й про приниження України. Адже це – слабка позиція.

Нас ніхто не принижує – нас вбивають. Тому ми у відповідь не збираємось також нікого принижувати, ми будемо відповідати тим самим інструментом,

– підсумував президент України.

Зеленський прокоментував спроби Макрона припинити вогонь в Україні

Попри те, що Еммануель Макрон досить часто спілкується з терористом Путіним та говорить про дипломатичне закінчення війни в Україні, це не дає результату. Зеленський висловився стосовно того, що він та лідери деяких інших країн намагаються домовитися про припинення вогню, не беручи до уваги позицію України. Ймовірно, звідси і беруться заяви про "збереження обличчя Путіна" та "недоречність приниження Росії".

"Як можна припинити вогонь на території України без позиції народу цієї держави і без позиції лідера цієї держави? Деякі лідери хочуть вважати себе лідерами, але щоб бути лідером, треба не вважати, а поводити себе як лідер", – сказав український президент.

За словами Зеленського, якщо хтось хоче бути лідером та мати вплив на ситуацію, то повинен робити чіткі кроки – надати велику збройну допомогу, посадити за стіл переговорів учасників конфлікту, себто війни, – Росію та Україну. Тоді той лідер зможе теж сидіти за цим столом, і, можливо, навіть впливати на процес.

Президент зауважив, що наразі не знає, хто зможе гарантувати виконання домовленостей з Росією, особливо, коли йдеться про припинення вогню.

Я поки що не бачу такої конфігурації, яка може змусити Росію зупинити цю війну,

– сказав він.

Докладніше – повне інтерв'ю Володимира Зеленського для Financial Times: дивіться відео



