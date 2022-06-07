Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю виданню Financial Times. Глава держави пояснив, чому усі спроби Макрона "закінчити війну переговорами" – невдалі.

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Треба бути лідером, а не лише вважати себе ним

Наш президент переконаний, що Росія не збирається припиняти війну проти України, тому усі дипломатичні спроби привести Кремль до тями не дають жодного ефекту. Неможливо припинити вогонь, якщо ані лідери окупантів, ані громадяни країни-агресора цього не хочуть.

Дехто хоче вважати себе лідером. Але для того, щоб ним бути, треба насамперед поводити себе, як лідер,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що лідер має мати вплив на результат процесу. Відповідно, якщо хтось хоче завершити війну – він має робити все для результату, а не показовості.

"Окрім гучних слів важливі практичні кроки. Хочеш бути лідером? Дай велику допомогу зброї. Посади Путіна за стіл переговорів з Україною, можеш теж сидіти там. Хто буде контролювати, щоб Росія виконає обіцянку, що припинить вогонь? У мене відповіді немає", – сказав Зеленський.

Також він додав, що зараз немає передумов для того, щоб Росія була вимушена припинити війну. Санкції грають велику роль, але вони не стали для окупантів критичними. Вони розтягнуті у часі, який коштує життів наших героїчних військових та мирних громадян. Окрім того, деяким російським політикам та олігархам вже вдалося успішно обійти обмеження.

Війна Росії проти України: коротко про головне

Як би не кричали російські окупанти про те, що санкції не діють і їм вдасться виготовити замінники, на практиці все інакше: у Москві та області почалися перебої з постачанням ліків. Як з'ясувалося, країна-бензоколонка просто не здатна створювати щось своє – росіяни можуть лише красти та грабувати.

Шалені втрати росіян у війні проти України вже почали неабияк лякати громадян країни-окупанта. Втім, там знайшли рішення – просто заборонили публікувати імена тих, кому вдалося стати "хорошим росіянином".

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