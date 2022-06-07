Президент Украины Владимир Зеленский дал обширное интервью изданию Financial Times. Глава государства объяснил, почему все попытки Макрона "окончить войну переговорами" – неудачные.

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Надо быть лидером, а не только считать себя им

Наш президент убежден, что Россия не собирается прекращать войну против Украины, поэтому все дипломатические попытки привести Кремль в чувство не дают никакого эффекта. Невозможно прекратить огонь, если ни лидеры кафиров, ни граждане страны-агрессора этого не хотят.

Некоторые хотят считать себя лидером. Но для того, чтобы им быть, нужно прежде всего вести себя как лидер,

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что лидер должен влиять на результат процесса. Соответственно, если кто-то хочет завершить войну, он должен делать все для результата, а не показательности.

"Кроме громких слов важны практические шаги. Хочешь быть лидером? Дай большую помощь оружия. Должности Путина за стол переговоров с Украиной, можешь тоже сидеть там. Кто будет контролировать, чтобы Россия выполнит обещание, что прекратит огонь? У меня ответа нет", – сказал Зеленский.

Также он добавил, что сейчас нет предпосылок, чтобы Россия была вынуждена прекратить войну. Санкции играют большую роль, но они не стали для кафиров критическими. Они растянуты во времени, которое стоит жизням наших героических военных и мирных граждан. Кроме того, некоторым российским политикам и олигархам удалось успешно обойти ограничения.

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Как бы ни кричали российские кафиры о том, что санкции бездействуют и им удастся изготовить заменители, на практике все иначе: в Москве и области начались перебои с поставкой лекарств . Как выяснилось, страна-бензоколонка просто не способна создавать что-либо свое – россияне могут только воровать и грабить.

Безумные потери россиян в войне против Украины уже начали пугать граждан страны-оккупанта. Впрочем, там нашли решение – просто запретили публиковать имена тех, кому удалось стать "хорошим россиянином".

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