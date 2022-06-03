Президент напомнила, что Путина можно остановить только на поле боя

Грибаускайте подчеркнула, что звонки президенту России должны оцениваться как звонки террористу. По ее словам, Путин – это убийца и агрессор.

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Я наверное прямо скажу, поскольку сейчас могу говорить прямо и открыто, поскольку не занимаю ни одной должности. Поэтому я говорю прямо: звонки террористу, убийцы и агрессору должны оцениваться как звонки террориста,

– сказала Грибаускайте.

Она еще раз напомнила, что Путина можно остановить только на поле боя. Грибаускайте сказала, что это означает два пути: либо принимать непосредственное участие в войне, либо предоставлять Украину "адекватное, необходимое, современное оружие."

Бывшая президент Литвы отметила, что Европа избрала второй путь, однако из-за медленных темпов поставки оружия Россия осуществляет продвижение.

"Пока выбрали второй путь, но он проходит с опозданием, поставляют недостаточно современное оружие, последствия этого мы видим. Мы видим, что Россия медленно, но пробивается в восточной части вперед, в обоих направлениях, в том числе и украинцы терпят огромные потери – как людей , да и техники", – резюмировала Грибаускайте.

Кто поддерживает связь с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц перед полномасштабной войной побывали в Москве, где пытались отказать Путину от вторжения.

После вторжения Макрон и Шольц иногда проводят телефонные разговоры с Путиным. Также в Россию приезжали канцлер Австрии, главы ООН, Красного Креста и МАГАТЭ, премьер Израиля.

Но в последнее время в адрес политиков, поддерживающих связь с Путиным, началась критика. В частности, в Эстонии на саммите Европейского Союза призвали Макрона и Шольца отказаться от разговоров с Путиным.

Глава комиссии иностранных дел эстонского парламента Марко Михкельсон заявлял, что это путь к новой агрессии .

Добавим, что постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица тоже предостерег от договоренностей с Путиным . Он сказал, что компромиссы по прекращению войны ни в коем случае не должны затрагивать интересы Украины.

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