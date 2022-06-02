Уступки позволят Путину реформировать и модернизировать армию

Такое мнение высказал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Он провел историческую параллель с британским премьером Невиллом Чемберленом, который был привержен политике умиротворения и подписал Мюнхенское соглашение с Адольфом Гитлером.

Кстати , Эрдоган предложил Путину провести переговоры между Украиной, Россией и ООН в Стамбуле.

Кислица отметил недопустимость компромиссов с агрессором ценой интересов Украины, отвечая на вопрос, что Запад может "устать" от войны, из-за чего начнет ослабевать поддержка.

Думаю, в Великобритании общество достаточно умно и образовано, чтобы помнить историю. Хочу напомнить о соглашениях, подписанных между Чемберленом и Гитлером в 1938 году… Меньше чем через год началась Вторая мировая война. Если мы хоть чему-то научились из недавней истории Европы – мы должны всеми возможными способами избегать каких-либо соглашений, подобных договоренности между Гитлером и Чемберленом в 1938 году,

– сказал Кислица.

Постпред Украины в ООН отметил, что продвижение идеи о прекращении войны ценой уступок Украины агрессору будет опасным и безответственным.

Кислица заявил, что уступки позволят Путину реформировать и модернизировать армию и с новой силой атаковать.

"И тогда Европе, и Британии тоже придется платить тройную цену. Тогда мы можем увидеть нападение уже на страну НАТО", - отметил он.

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Постпред убеждает, что Украина никогда не смирится с оккупацией своих территорий, даже если России удастся оккупировать весь Донбасс и долго сохранять контроль над другими захваченными территориями.

Думаю, мы никогда не согласимся с тем, что Россия полностью контролирует какую-либо часть территории Украины. Любое предположение о том, что Украина согласится на это – неправильны, и не только с военной, но и политической точки зрения. Украинцы как нация никогда не согласились бы с тем, что руководство страны уступило часть территории другому государству. В Украине это было бы политическим суицидом,

– подчеркнул Кислица.

Он добавил, что в современной истории Украины гражданское общество никогда не молчало, когда не соглашалось с решениями власти.

Украина и Россия приостановили мирные переговоры

Перед полномасштабной российской агрессией европейские лидеры пытались отказать Владимиру Путину от войны с Украиной. В частности, до 24 февраля в Москве побывали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Макрон и Шольц до сих пор время от времени проводят телефонные разговоры с Путиным, наотрез отказывающимся говорить с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В Эстонии во время саммита Европейского Союза призвали Макрона и Шольца отказаться от разговоров с Путиным. В частности, глава комиссии иностранных дел эстонского парламента Марко Михкельсон заявлял, что это путь к новой агрессии .

Украина сначала пытается урегулировать войну путем дипломатии, однако Москва выдвигает угрозы и ультиматумы. В частности, в Кремле цинично намекнули, что хотят, чтобы Киев пошел на территориальные уступки .

Поскольку после встреч в Стамбуле никакого продвижения не состоялось, мирные переговоры между Украиной и Россией приостановлены. Украина готова сесть за стол переговоров , если Россия уведет войска на границы по состоянию на 23 февраля.

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