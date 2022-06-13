По его словам, говорится о тяжелом вооружении. Поэтому украинским защитникам нужно пройти обучение, чтобы им эффективно пользоваться.

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Шольц объяснил задержки немецкого вооружения для Украины

Канцлер Германии исключает обвинения в колебаниях с поставкой оружия для Украины. Он отметил, что бойцов ВСУ следует подготовить, чтобы они могли использовать "современные и сложные системы вооружения".

Речь идет о действительно тяжелом оборудовании. Вы должны уметь им пользоваться, вы должны быть подготовлены к этому, это сейчас и происходит в Германии,

– отметил Шольц.

Он подчеркнул, что все оружие, которое обещали, будет доставлено. Сейчас ее готовят к отправке.

"Я думаю, было бы очень хорошо, если бы те или иные дважды подумали, прежде чем высказать свое мнение по той или иной теме", - ответил канцлер на критику о длительных сроках поставки.

Недавно посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что очень досадно, что поставки немецкого оружия поступают очень медленно.

"Поэтому мы надеемся, что правительство наконец-то нажмет педаль газа, чтобы массово увеличить масштабы и темпы для Украины для отражения большого наступления России на Донбассе", - добавил посол.

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Обещанные Германией РСЗО и ПВО Украина получит разве что зимой

Германия не спешит с поставкой РСЗО, а также ПВО для Украины. Если их и привезут, то только в ноябре – декабре. В частности, систему Iris-T смогут предоставить в конце осени или в начале зимы. Причиной тому является то, что ее раньше заказал Египет. Поэтому необходимо сначала отказаться от этого заказа, чтобы можно было обсуждать отправку установок в Украину.

Также сложна история с бронетехникой . Немцы должны были предоставить грекам 50 более современных БМП Marder. Из Афин Украине прислали бы более старые модели БМП-1. Однако в Греции пока не спешат их предоставлять, хотя хотят сначала получить обещанное Германией. Это тоже затянется до зимы.

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