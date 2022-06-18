ЗСУ б'ють по окупантах з американських гаубиць М777

Ця артилерія може накрити понад тисячу квадратних кілометрів. Застосування однієї з таких показали в Угрупованні Об'єднаних сил. На кадрах видно, як українські військові здійснюють свою роботу – відкидають окупантів з нашої землі.

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Так, операції конкретно з цієї гаубиці М777 виконують воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Вони нещадно нищать російські окупаційні війська з техніки, наданної США.

Переважно нашими цілями є артилерійські підрозділи росіян, прикриваємо нашу піхоту. Не гребуємо й іншою бойовою технікою, наносимо вогневе ураження й по живій силі противника. Ми не перебираємо. Нам дають ціль – і наше завдання її знищити!

– каже "Злий", командир одного з підрозділів, який виконує бойові завдання на Бахмутському напрямку Донеччини.

Хлопці бригади кажуть, що 155мм гаубиці М-777 – це грізна сила, висока маневреність і потужна міць. Ворог постійно полює за ними і не шкодує для їх ураження ні ракет, ні снарядів. Але, щоб противник не робив, – мимо.

Як українські захисники знищують росіян з гаубиць М777 / Фото з фейсбуку Угруповання Об'єднаних сил

Актуальні втрати ворога

Воїни Збройних Сил України роблять все, аби викинути російського ворога з нашої землі. Так, з 24 лютого ЗСУ вдалось знищити 33 350 російських загарбників. Також ЗСУ ліквідували у ворога багато техніки:

танків – 1 465 (+9) одиниці,

бойових броньованих машин – 3573 (+10) одиниць,

артилерійських систем – 739 (+5) одиниць,

РСЗВ – 233 (+0) одиниць,

засобів ППО – 98 (+1) одиниць,

літаків – 216 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 180 (+0) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1),

крилатих ракет – 129 (+0),

кораблів / катерів – 14 (+1) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2513 (+17) одиниць,

спеціальної техніки – 55 (+0).

У Генеральному штабі Збройних Сил України підкреслили, що найбільших втрат росіяни зазнали на Слов'янському напрямку. ЗСУ продовжують відбивати атаки та наступ ворога.

Водночас у Генштабі підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають, неможливо точно оцінити ситуацію втрат ворога.

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