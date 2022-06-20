Це перший випадок, коли у Німеччині через санкції не лише заморозили активи, але й конфіскували їх. Майно російського депутата конфісковане ще з 14 червня.

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Що втратив російський депутат

Прокуратура Мюнхена конфіскувала 3 квартири, які належали депутату Держдуми Росії. Крім того, також конфіскували й банківський рахунок депутата, на який надходили орендні платежі у розмірі 3 500 євро щомісяця.

Причиною розслідування та конфіскації майна стало голосування за звернення до очільника Кремля Путіна про визнання квазіреспублік на території Донецької та Луганської областей. Депутат, ім'я якого не розголошують, є одним із тих, хто підтримав це звернення, яке згодом переросло у визнання квазіутворень. Саме це використали окупанти як привід для військового вторгнення на територію України.

Дружина депутата, як встановило слідство, за місцем проживання зареєстрована саме в Мюнхені. відповідно до регламенту Євросоюзу, санкції, накладені на її чоловіка, застосували до неї. Річ у тім, що депутат і його дружина були спільними власниками двох квартир, третя належала лише жінці.

Блокування транзиту товарів до Калінінграду

Санкції проти Росії мають серйозні наслідки для країни-агресорки. Зокрема для її анклаву, який межує з Польщею та Литвою – Калінінградської області. Литва припинила транзит своєю залізницею підсанкційних товарів з Калінінграда, зокрема продукції з чорних металів й у тому числі сталі.

У Росії таке рішення викликало істерику. Там вже взялися погрожувати Вільнюсу. МЗС країни-агресорки заявило, що залишає за собою право "захистити національні інтереси", якщо Литва не відновить транзит товарів. Рупор Кремля Дмитро Пєсков рішення Литви назвав незаконним.

Водночас голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що Вільнюс виконує умови санкцій, які накладені на Росію за її агресію. Відповідно до санкцій з 10 липня Литва припинить транзит цементу та алкоголю й іншої продукції, з 10 серпня – вугілля та інших твердих копалин, а 5 грудня – російської нафти.

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