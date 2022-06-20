Это первый случай, когда в Германии из-за санкций не только заморозили активы, но и конфисковали их. Имущество российского депутата конфисковано еще с 14 июня.

Заметьте Литва последовательно применяет санкции ЕС, – литовский МИД о блокировке товаров в Калининград

Что потерял российский депутат

Прокуратура Мюнхена конфисковала 3 квартиры, принадлежавшие депутату Госдумы России. Кроме того, также конфисковали и банковский счет депутата, на который поступали арендные платежи в размере 3500 евро ежемесячно.

Причиной расследования и конфискации имущества стало голосование за обращение к главе Кремля Путину о признании квазиреспублика на территории Донецкой и Луганской областей. Депутат, имя которого не разглашается, является одним из тех, кто поддержал это обращение, которое впоследствии переросло в признание квазиобразований. Именно это использовали кафиры как повод для военного вторжения на территорию Украины.

Жена депутата, как установило следствие, по месту жительства зарегистрирована именно в Мюнхене. Согласно регламенту Евросоюза, санкции, наложенные на ее мужа, применили к ней. Дело в том, что депутат и его супруга были общими владельцами двух квартир, третья принадлежала женщине.

Блокировка транзита товаров в Калининград.

Санкции против России имеют серьезные последствия для страны-агрессоры. В частности, для ее анклава, который граничит с Польшей и Литвой – Калининградской области. Литва прекратила транзит по своей железной дороге подсанкционных товаров из Калининграда, в том числе продукции из черных металлов и в том числе стали.

В России такое решение вызвало истерику. Там уже принялись угрожать Вильнюсу. МИД страны-агрессорки заявил, что оставляет за собой право "защитить национальные интересы", если Литва не восстановит транзит товаров. Рупор Кремля Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным.

В то же время глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подчеркнул, что Вильнюс выполняет условия санкций , наложенных на Россию за ее агрессию. Согласно санкциям с 10 июля Литва прекратит транзит цемента и алкоголя и другой продукции, с 10 августа – уголь и других твердых ископаемых, а 5 декабря – российскую нефть.

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