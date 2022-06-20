Об этом заявил глава литовского МИДа Габриелюс Ландсбергис. По его словам, запрет транзита продукции из черных металлов (в том числе стали) между основной территорией России и Калининградской областью через Литву – это не решение Литвы, а следствие санкций Евросоюза.

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Литва не может перевозить российские товары

Во-первых, это не действия Литвы, это европейские санкции, которые будут применяться с 17 июня, а санкции сейчас касаются железной дороги, информирующих своих клиентов о том, что попавшие под санкции с 17 июня товары – это сталь. и другая продукция, изготовленная из железной руды, которая больше не будет импортироваться через Литву, это осуществляется в консультациях с Европейской Комиссией,

– сказал Ландсбергис.

В Департамент таможни Литвы подчеркнули, что об этом запрете было известно еще с середины марта как часть четвертого пакета санкций Европейского Союза. По словам представителя таможни, пакет санкций ЕС, принятый 15 марта, ввел ограничения на российскую сталь и другую продукцию из черных металлов по договорам, заключенным до 17 июня, и с субботы их нельзя перевозить по территории страны.

Это только начало

"Сухопутный транзит между Калининградской областью и другими регионами России не остановлен и не заблокирован. Транзит пассажиров и грузов, не попавших под санкции ЕС, продолжается. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Никаких дополнительных указаний и никаких дальнейших действий не предпринимаем", – сказала представительница Департамента таможни Лина Лауринайтете-Григене.

По ее словам, такой же запрет вступит в силу с 10 июля по цементу, алкоголю и другой продукции, с 10 августа – по углю и другим твердым ископаемым, с 5 декабря – российской нефти.

Реакция России

В России отреагировали на ограничения так, как они умеют – угрозами и истерикой. МИД России заявил , что страна оставляет за собой право на действия по защите своих интересов, если в ближайшее время Литва не возобновит грузовой транзит в Калининград.

А Дмитрий Песков, спикер Владимира Путина. Он сказал , что "это нарушение всех и вся", и назвал действия Литвы незаконными.

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