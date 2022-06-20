Украина поддерживает принципиальную позицию Литвы

Поддержать литву решил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Кремль не имеет права угрожать Литве.

Кстати , Сейм Литвы признал вывоз украинцев в Россию депортацией народа .

По словам Кулебы, Россия сама виновата в последствиях своего неоправданного вторжения в Украину. Министр отметил, что Украина поддерживает принципиальную позицию Литвы по запрету перевозить товары в Калининградскую область.

Россия не имеет права угрожать Литве. В последствиях своего неспровоцированного и неоправданного вторжения в Украину должна только Москва. Мы приветствуем принципиальную позицию Литвы и твердо поддерживаем наших литовских друзей.

– написал Кулеба в социальных сетях.

Литва прекратила транзит санкционных грузов: что известно

Литовская железная дорога прекратила транзит ряда российских товаров в Калининград, попавших под санкции Европейского Союза. О соответствующем решении сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Под запрет ЕС попали почти 50% всех доставляемых грузов из регионов России.

Калининградская область – русский анклав, граничащий с Литвой и Польшей. Россия не имеет границ с Калининградской областью, из-за чего железнодорожное сообщение осуществляется через территорию Литвы.

Из-за запрета транзита по железной дороге россиянам придется доставлять товары по Балтийскому морю.

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Ожидаемо в России началась истерика из-за принципиального решения Литвы. Сначала губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литва якобы грубо нарушила правила вступления в ЕС.

После этого заявление сделал Дмитрий Песков, спикер Владимира Путина. Он сказал , что "это нарушение всех и вся" и назвал действия Литвы незаконными.

Более острым на словах был глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов. Он пригрозил Евросоюзу и Литве, что Россия "решит руки для решения вопроса транзита любыми способами".

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