Україна підтримує принципову позицію Литви
Підтримати литву вирішив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що Кремль не має права погрожувати Литві.
До речі Сейм Литви визнав вивезення українців у Росію депортацією народу
За словами Кулеби, Росія сама винна у наслідках свого невиправданого вторгнення в Україну. Міністр зазначив, що Україна підтримує принципову позицію Литви щодо заборони перевозити товари до Калінінградської області.
Росія не має права погрожувати Литві. У наслідках свого неспровокованого і невиправданого вторгнення в Україну винна лише Москва. Ми вітаємо принципову позицію Литви та твердо підтримуємо наших литовських друзів,
– написав Кулеба у соціальних мережах.
Литва припинила транзит санкційних вантажів: що відомо
- Литовська залізниця припинила транзит низки російських товарів до Калінінграда, які потрапили під санкції Європейського Союзу. Про відповідне рішення повідомив губернатор Калінінградської області Антон Аліханов.
- Під заборону ЄС потрапили майже 50% усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії.
- Калінінградська область – російський анклав, який межує з Литвою та Польщею. Росія не має кордону з Калінінградською областю, через що залізничне сполучення здійснюється через територію Литви.
- Через заборону транзиту залізницею росіянам доведеться доставляти товари Балтійським морем.
Варте уваги Калінінград залишився без російського захисту: армія звідти вирушила до України
- Очікувано у Росії розпочалася істерика через принципове рішення Литви. Спершу губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що Литва буцімто грубо порушила правила вступу до ЄС.
- Після цього заяву зробив Дмитро Пєсков, речник Володимира Путіна. Він сказав, що "це порушення всіх і вся" та назвав дії Литви незаконними.
- Більш гострим на словах був голова комісії Ради Федерації із захисту суверенітету Андрій Клімов. Він пригрозив Євросоюзу та Литві, що Росія "розв'яже руки для розв'язання питання транзиту будь-якими способами".
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