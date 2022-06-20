Україна підтримує принципову позицію Литви

Підтримати литву вирішив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що Кремль не має права погрожувати Литві.

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За словами Кулеби, Росія сама винна у наслідках свого невиправданого вторгнення в Україну. Міністр зазначив, що Україна підтримує принципову позицію Литви щодо заборони перевозити товари до Калінінградської області.

Росія не має права погрожувати Литві. У наслідках свого неспровокованого і невиправданого вторгнення в Україну винна лише Москва. Ми вітаємо принципову позицію Литви та твердо підтримуємо наших литовських друзів,

– написав Кулеба у соціальних мережах.

Литва припинила транзит санкційних вантажів: що відомо

Литовська залізниця припинила транзит низки російських товарів до Калінінграда, які потрапили під санкції Європейського Союзу. Про відповідне рішення повідомив губернатор Калінінградської області Антон Аліханов.

Під заборону ЄС потрапили майже 50% усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії.

Калінінградська область – російський анклав, який межує з Литвою та Польщею. Росія не має кордону з Калінінградською областю, через що залізничне сполучення здійснюється через територію Литви.

Через заборону транзиту залізницею росіянам доведеться доставляти товари Балтійським морем.

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Очікувано у Росії розпочалася істерика через принципове рішення Литви. Спершу губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що Литва буцімто грубо порушила правила вступу до ЄС.

Після цього заяву зробив Дмитро Пєсков, речник Володимира Путіна. Він сказав, що "це порушення всіх і вся" та назвав дії Литви незаконними.

Більш гострим на словах був голова комісії Ради Федерації із захисту суверенітету Андрій Клімов. Він пригрозив Євросоюзу та Литві, що Росія "розв'яже руки для розв'язання питання транзиту будь-якими способами".

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