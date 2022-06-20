Від імені Кремля вимагав зняти "блокаду Калінінграда" вимагав рупор Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він називає дії Литви абсолютно незаконними, пишуть російські ЗМІ.
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Пєсков обурений "блокадою Калінінградської області"
Це порушення всіх і вся,
– заявив Пєсков, якого чомусь блокада українських портів не обурює.
Ще більш радикальним був у своїх погрозах голова комісії Ради Федерації із захисту суверенітету Андрій Клімов. Він вирішив використати улюблений метод держави-агресорки – полякати Євросоюз другою армією світу.
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Євросоюзу потрібно виправити ситуацію з блокадою Калінінграда, або Росія розв'яже руки для вирішення питання транзиту будь-якими способами,
– сказав Клімов.
Зазначимо, раніше про те, що Москва "вживатиме заходів", повідомляли в самій владі Калінінградської області. Яких саме – росіяни вирішили не конкретизувати.
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