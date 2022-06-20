Від імені Кремля вимагав зняти "блокаду Калінінграда" вимагав рупор Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він називає дії Литви абсолютно незаконними, пишуть російські ЗМІ.

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Пєсков обурений "блокадою Калінінградської області"

Це порушення всіх і вся,

– заявив Пєсков, якого чомусь блокада українських портів не обурює.

Ще більш радикальним був у своїх погрозах голова комісії Ради Федерації із захисту суверенітету Андрій Клімов. Він вирішив використати улюблений метод держави-агресорки – полякати Євросоюз другою армією світу.

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Євросоюзу потрібно виправити ситуацію з блокадою Калінінграда, або Росія розв'яже руки для вирішення питання транзиту будь-якими способами,

– сказав Клімов.

Зазначимо, раніше про те, що Москва "вживатиме заходів", повідомляли в самій владі Калінінградської області. Яких саме – росіяни вирішили не конкретизувати.

Зверніть увагу! Під обмеження на транзит потрапили потяги з тими товарами, які перебувають під санкціями ЄС. Рішення про часткову заборону транзиту: коротко Про таке рішення перевізника повідомив губернатор Калінінградської області Антон Аліханов.

Таким чином під заборону потрапили 50% вантажів, які транспортують з Росії.

Проблема в тому, що область – анклав, який не межує з Росією, натомість – з Литвою та Польщею. Отож, доставляти іншими шляхами товари складно.

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