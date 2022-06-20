Тож йому спала на думку геніальна ідея. Як розповідають росЗМІ, він вирішив запросити до себе Еммануеля Макрона й Олафа Шольца, передає 24 канал.

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Хоче, щоб високопосадовці побачили наслідки обстрілів

Погодьтесь, що у цинічності росіян обійти просто неможливо. Цілий губернатор Брянської області Олександр Богомаз вирішив уже зі своїм бідканням перейти на наступний рівень. Він захотів присісти на вуха президентові Франції Еммануелю Макрону, а також канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.

Мовляв, нехай вони побачать усе те, що зробили у Брянській області. Мовиться про понищені буцімто українськими військовими села у Росії. Бачили ми ці хутори, вони й без "бавовни" виглядають так, наче їх щоденно бомбили.

Насправді це геніальна стратегія для регіону, який недоотримує фінансування від держави. Спочатку ти нищиш своє село, а потім кажеш, що винні у цьому ЗСУ. Після цього, головне не переплутати послідовність дій, ти кличеш Макрона та Шольца до себе, щоб тикнути пальцем на руйнування. І, якщо пощастить, то можна буде і грошенят якихось отримати. Ви ж пам'ятаєте, що в Росії "грошей немає, але ви тримайтесь там".

Зі слів того самого Богомаза, з Сумської та Чернігівської області по Брянській били протягом усієї весни. Мовляв, внаслідок цього руйнувань зазнали сотні будинків, а поранень – восьмеро людей. Тож Макрона та Шольца він хоче бачити у себе в гостях, щоб той пояснив, чому ж це ЗСУ атакують мирне населення.

Відразу ж зауважимо, що європейські політики або ще не відреагували, або поштовий голуб з Росії не долетів, бо перелякався у небі російської ж ракети.

Якщо ж уникати жартів, то ситуація ця вражає. Бо лише минулого тижня Шольц і Макрон прибули до Києва. Вони відвідали зруйнований ворогом Ірпінь та побачили на власні очі наслідки "русского міра".

І, ясна річ, це люто обурює росіян. Вони ж свято вірили в те, що президент Франції та канцлер Німеччини будуть усе ж більше на їхній стороні. Але просто неможливо бути за зло, якщо весь світ проти нього.

Окупантам завезли свіжу "бавовну"

Нагадаємо, що свіжу порцію "бавовни" росіянам уже привозили сьогодні. 20 червня той же Богомаз бідкався у своєму телеграмі, що ЗСУ вкотре обстріляли його нещасну область. Про вибухи повідомляли мешканці селища Суземка. Пізніше вони ж виклали у мережу світлини з руйнуваннями, яких цей самий населений пункт зазнав.

Зауважимо, що губернатор своїми ж руками визнав, що Росія обстрілює нашу територію. І мовляв, обстріл ЗСУ здійснили у відповідь на удар з боку країни-агресорки. Ми то чудово розуміємо, що це чергова провокація. Росіянам ж потрібно буде аргументувати свої наступні удари.

Вас же просимо бути максимально відповідальними. Пам'ятайте, що ризик ракетних ударів з боку Росії все ще дуже високий. Тож щойно лунає сирена – вирушайте негайно до укриття. Залишайтесь там доти, поки не почуєте сигналу про відбій. Це може врятувати вам життя.

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