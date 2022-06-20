Поэтому ему пришла в голову гениальная идея. Как рассказывают росСМИ, он решил пригласить к себе Эммануэля Макрона и Олафа Шольца, передает 24 канал.

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Хочет, чтобы чиновники увидели последствия обстрелов

Согласитесь, что в циничности россиян обойти просто невозможно. Целый губернатор Брянской области Александр Богомаз решил уже со своим жалобой перейти на следующий уровень. Он захотел присесть на уши президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Мол, пусть они увидят все, что сделали в Брянской области. Речь идет об уничтоженных якобы украинскими военными села в России. Видели мы эти хутора, они и без "хлопка" выглядят так, будто их ежедневно бомбили.

На самом деле, это гениальная стратегия для региона, который недополучает финансирование от государства. Сначала ты уничтожаешь свою деревню, а потом говоришь, что виноваты в этом ВСУ. После этого, главное не перепутать последовательность действий, ты зовешь Макрона и Шольца к себе, чтобы ткнуть пальцем в разрушение. И, если повезет, то можно будет и деньжат каких-нибудь получить. Вы же помните, что в России "денег нет, но вы держитесь там".

По словам того же Богомаза, из Сумской и Черниговской области по Брянской били на протяжении всей весны. Мол, в результате этого разрушения получили сотни домов, а ранения – восемь человек. Поэтому Макрона и Шольца он хочет видеть у себя в гостях, чтобы тот объяснил, почему это ВСУ атакуют мирное население.

Сразу же заметим, что европейские политики либо еще не отреагировали, либо почтовый голубь из России не долетел, потому что испугался в небе российской ракеты.

Если же избегать шуток, то ситуация поражает. Ибо только на прошлой неделе Шольц и Макрон прибыли в Киев . Они посетили разрушенный врагом Ирпень и увидели своими глазами последствия "русского мира".

И, конечно, это яростно возмущает россиян. Они свято верили в то, что президент Франции и канцлер Германии будут все же больше на их стороне. Но просто невозможно быть зло, если весь мир против него.

Оккупантам завезли свежий "хлопок"

Напомним, что свежую порцию "хлопка" россиянам уже привозили сегодня. 20 июня тот же Богомаз жаловался в своем телеграмме, что ВСУ в очередной раз обстреляли его несчастную область. О взрывах сообщали жители поселка Суземка. Позже они же выложили в сеть фотографии с разрушениями, которые этот самый населенный пункт испытал.

Заметим, что губернатор своими руками признал, что Россия обстреливает нашу территорию. И мол, обстрел ВСУ произвели ответный удар со стороны страны-агрессорки. Мы это прекрасно понимаем, что это очередная провокация. Россиянам нужно будет аргументировать свои последующие удары.

Вас просим быть максимально ответственными. Помните, что риск ракетных ударов со стороны России все еще очень высок. Так что только звучит сирена – отправляйтесь немедленно к укрытию. Оставайтесь там, пока не услышите сигнала об отбое. Это может спасти вам жизнь.

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