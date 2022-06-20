Про черговий обстріл у селищі Суземка повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

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За версією російського політика, населений пункт був нібито обстріляний ЗСУ, тут же він уточнює, що "обстріл був проведений в результаті удару у відповідь".

Сьогодні рано вранці ЗСУ було обстріляно селище Суземка. Обстріл було здійснено в результаті удару у відповідь,

– написав губернатор.

У селищі пошкоджено лінії електромережі, частково відсутня електрика. Як стверджує губернатор, постраждав співробітник електростанції: у нього легке уламкове поранення м'яких тканин.

Губернатор повідомив про обстріл селища / Скриншот

У селищі начебто пошкоджено один приватний будинок, а також розбите скло у двох багатоквартирних будинках. Водночас, на фотографіях не всі будинки виглядають житловими.

Один будинок начебто зруйновано / Фото російські телеграм-канали

Ще у двох будинках повибивало вікна / Фото російські телеграм-канали

Повідомили про одного постраждалого / Фото російські телеграм-канали

Informnapalm пише, що відразу кілька джерел – місцеві жителі повідомили, що у селищі могли бути навчання, до сценарію яких входить зображення атаки диверсантів. Принаймні мешканців раніше попереджали про навчання.

У Брянську "бавовна" уже звичне явище

14 червня у Брянську повідомляли про вибухи. Згодом стало зрозуміло, що у місті Клинці, яке розташоване за 50 кілометрів від кордону з Україною, сталася пожежа.

Однак, російська влада вже традиційно нічого не коментувала, тому місцеві мешканці змушені самостійно вигадували пояснення чергових "хлопків". Тоді, за непідтвердженими даними, на територію військової частини залетів снаряд. Він нібито зачепив житловий комплекс.

Схожий інцидент трапився зранку 11 червня. Тоді російські ЗМІ також писали про пожежу на військовій частині біля Клинців. Вогонь гасили аж 9 пожежних машин. Унаслідок пожежі згоріла велика кількість військової техніки. Її нібито привезли з війни в Україні й мали відремонтувати.

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