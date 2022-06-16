16 червня литовські депутати проголосували за відповідну резолюцію. Її підтримали 50 парламентарів.

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Від агресивної Росії, чи було це 80 років тому, чи сьогодні, ми, на жаль, не можемо очікувати нічого нового. Відбуваються ті самі злочини проти людяності, висилки. Проводиться така політика, яка може окремі країни, або й цілі регіони вести до голоду чи інших страшних речей,

– заявили у Консервативній партії Литви.

Деталі литовської резолюції щодо України

У документі зазначили, що путінські солдати депортувати у Росію або на підконтрольній їй квазіреспубліки на Донбасі понад мільйон українців. Серед цих людей 200 тисяч це діти. Окупанти вивозять українців для того, щоб знищити нашу ідентичність.

Литва закликала світ зупинити геноцид українського народу правовими способами. Крім того, країна виступила за те, щоб для депортованих людей створили умови для повернення в Україну або іншу безпечну державу.

Також литовський сейм закликав притягнути до кримінальної відповідальності людей, які беруть участь у примусовій депортації.

Сейм упевнений, що справедливість переможе лише тоді, коли до кримінальної відповідальності притягнуть керівників Росії, інших високопоставлених організаторів злочинів та безпосередніх виконавців військових дій і депортації українського цивільного населення,

– мовиться у резолюції.

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Як Литва допомагає Україні: останні новини

Наприкінці травня відомий литовський телеведучий Андрюс Тапінас оголосив про збір грошей на Bayraktar для Збройних Сил України. Лише за добу литовці зібрали понад 2 мільйони євро, а за 3 доби збір повністю закрили – на рахунки надійшли необхідні 5 мільйонів.

Окрім потужного турецького безпілотника, Литва також закупить для України 6 дронів естонського виробництва EOS C VTOL, вартістю майже 1 мільйон євро. Також Тапінас повідомив, що зібрав гроші на боєприпаси для Bayraktar.

У Вільнюсі відкрили перший в Європейському Союзі Український центр для біженців. Його створили за ініціативою перших леді двох країн – Олени Зеленської та Діани Наусєди. Планується, що центр стане місцем навчання, профорієнтації, психологічної допомоги, відпочинку для дітей, молоді та дорослих. У ньому можна буде залишити дітей на позашкільні заняття та відвідати лекції чи освітні курси.

Також країни Балтії, серед яких і Литва, відмовилися від закупівлі електроенергії в Росії. З 1 червня ринок електроенергії держав з'єднаний тільки з Польщею та скандинавськими країнами.

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