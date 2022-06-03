Ринок електроенергії країн Балтії з 1 червня з'єднаний тільки з Польщею та країнами Скандинавії.

Раніше Країни Балтії зупинили імпорт електроенергії з Росії

Однією з причин такого рішення в AST назвали проблеми з платежами: кілька банків, через які раніше переказували гроші до Росії, тепер під санкціями. Крім того, зазначається, що держави Балтії не хочуть фінансувати російські компанії.

Ми повинні припинити фінансувати російську військову машину,

– зазначив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейви.

У Міністерстві енергетики Литви наголосили, що це не лише крок до енергетичної незалежності країни, але й знак солідарності з Україною.

Потреби Литви в енергоресурсах покривають через Клайпедський LNG-термінал з вантажами зі США, завдяки місцевому виробництву та імпорту з країн ЄС через Швецію, Польщу та Латвію. Від російської нафти країна відмовилася місяць тому.

Згодом у своєму литовський оператор електричних систем Litgrid повідомив, що таке рішення означає, що жодна країна Балтії більше не купуватиме російську електроенергію.

Зауважимо, що енергосистема країн Балтії збереже фізичне підключення до російської системи до остаточної синхронізації з європейською енергосистемою, що має відбутися до 2025 року.

Нагадаємо, Росія припиняє постачання електроенергії також до Фінляндії. Про припинення співпраці з Фінляндією заявила компанія RAO Nordic Oy, що є дочірньою російської "Інтер РАТ". У компанії заявили, що Фінляндія не сплачує рахунки, відтак рішення вимушене.

Натомість представники фінської електромережевої компанії Fingrid заявили, що зупинка постачання не призведе до перебоїв у користувачів, адже з Росії надходило лише 10% від загального обсягу споживання. Їх компенсують власними потужностями та збільшенням імпорту зі Швеції.

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