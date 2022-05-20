Так, Nord Pool вирішив припинити торгівлю електроенергією від свого єдиного російського імпортера в країнах Балтії "Інтер РАО". Про це повідомило Міністерство енергетики Литви.

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Це означає, що з неділі Литва повністю припинить імпорт російських енергоносіїв, тобто нафти, електроенергії або природного газу. Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвис наголосив, що "це не тільки надзвичайно важлива віха для Литви на шляху до енергетичної незалежності, але також демонстрація нашої солідарності з Україною".

"Ми повинні припинити фінансувати російську військову машину", – додав він.

Потреби Литви у газі задовольняються через Клайпедський LNG-термінал з вантажами зі США, її потреби в електроенергії задовольняються шляхом місцевого виробництва та імпорту з країн ЄС через сполучення зі:

Швецією,

Польщею,

Латвією.

А Orlen Lietuva, єдиний імпортер нафти в Литві місяць тому відмовився від імпорту російської сирої нафти. У твітері литовське міністерство окремо заявило, що "з неділі російська електроенергія не продаватиметься в країнах Балтії".

Фінляндія готується до припинення постачання газу

Тиждень тому Росія припинила поставки електроенергії до Фінляндії, вказуючи на питання щодо оплати. В уряді Фінляндії заявили, що імпорт електроенергії з Росії буде компенсовано імпортними поставками зі Швеції та внутрішнім виробництвом.

Починаючи від 21 травня російський "Газпром" відключить газ Фінляндії. Таке повідомлення від російської компанії отримала фінська газова компанія Gasum. Фінляндія, серед низки інших країн Європи, відмовляється виконувати вимогу Росії щодо сплати за газ в російських рублях.

Наприкінці минулого місяця, "Газпром" призупинив поставки газу Болгарії та Польщі, після того, як компанії цих країн відмовились сплачувати за газ в рублях. В Євросоюзі назвали такі дії Росії "невиправданими та неприйнятними", а також – "ще однією спробою використати газ як інструмент шантажу".

Від чого ще відмовилась Фінляндія

Раніше Фінляндія заявила, що скорочує залежність від електроенергії країни-терористки. Через це національний оператор електромереж Фінляндії Fingrid знизить імпорт на 30%. Зазначили, що таке рішення підкріплене оцінкою ризиків для енергосистеми країни.

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