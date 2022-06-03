Рынок электроэнергии стран Балтии с 1 июня соединен только с Польшей и странами Скандинавии.

Ранее Страны Балтии приостановили импорт электроэнергии из России

Страны Балтии отказались финансировать Россию

Одной из причин такого решения в AST назвали проблемы с платежами: несколько банков, по которым раньше переводили деньги в Россию, теперь под санкциями. Кроме того, говорится, что государства Балтии не хотят финансировать российские компании.

Мы должны прекратить финансировать российскую военную машину,

– отметил министр энергетики Литвы Дайнюс Крэйвы.

В Министерстве энергетики Литвы подчеркнули, что это не только шаг к энергетической независимости страны, но знак солидарности с Украиной.

Импорт электроэнергии производят из стран ЕС

Потребности Литвы в энергоресурсах покрывают через Клайпедский LNG-терминал с грузами из США благодаря местному производству и импорту из стран ЕС через Швецию, Польшу и Латвию. От российской нефти страна отказалась месяц назад.

Впоследствии в своем литовском операторе электрических систем Litgrid сообщил, что такое решение означает, что ни одна страна Балтии больше не будет покупать российскую электроэнергию.

Заметим, что энергосистема стран Балтии сохранит физическое подключение к российской системе до окончательной синхронизации с европейской энергосистемой, которая должна пройти до 2025 года.

Предварительно от российской электроэнергии отказалась Финляндия

Напомним, Россия прекращает поставки электроэнергии также в Финляндию. О прекращении сотрудничества с Финляндией заявила компания RAO Nordic Oy, являющаяся дочерней российской "Интер РАО". В компании заявили, что Финляндия не платит счета, поэтому решение вынуждено.

Представители финской электросетевой компании Fingrid заявили, что остановка поставки не приведет к перебоям у пользователей, ведь из России поступало лишь 10% от общего объема потребления. Их компенсируют своими мощностями и увеличением импорта из Швеции.

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