Так, домовилися про озброєння для Bayraktar Vanagas. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

До речі Не лише "Байрактари": Литва купила Україні ще чотири безпілотники

Політик запевнив, що боєприпаси доставлять в зазначені терміни.

Ми домовилися про озброєння для Bayraktar Vanagas... Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси,

– написав Анусаускас.

Литва зібрала 5 мільйонів на Bayraktar

Наприкінці травня литовський телеведучий Андрюс Тапінас оголосив про збір коштів на "Байрактар" для Збройних сил України. Вже за першу добу вдалось зібрати понад 2 мільйони євро, за 3 доби збір повністю закрили – на рахунки надійшли необхідні 5 мільйонів.

Тапінас наголошував, що погодив придбання Bayraktar з міністерствами оборони Литви та Туреччини, а також з виробником безпілотників. Закликаючи литовців долучитись, він написав: "нехай наш Bayraktar підніметься над непереможною Україною. Нехай це буде час, коли Литва та Україна разом виймуть мечі".

До слова, Тапінас є обличчям популярної в Литві програми "Генерація грошей". Також – засновником краудфандингового мовника на YouTube Laisvės TV. У травні повідомлялося, що проєкт вже пожертвував на користь України 62 тисячі євро.

Інша допомога від Литви

Крім Bayraktar, у Литві вирішили придбати для України 6 безпілотників EOS C VTOL. Їх вартість склала 990 тисяч євро. Невдовзі ЗСУ вже отримають 4 літальні апарати, інші дві одиниці – через 2 місяці

Максимальна дальність польоту безпілотників становить 120 кілометрів, а швидкість – 107 кілометрів на годину. При цьому EOS C VTOL обладнані тихим двигуном та здатні протистояти сильним поривам вітру.

Додамо, що Литва допомагає Україні не лише в оборонній сфері. Від початку повномасштабного вторгнення країна прийняла вже понад 50 тисяч українських біженців. Також у Вільнюсі відкрили перший у ЄС Український центр для вимушених переселенців.

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